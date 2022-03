“La Fiorentina mi piace, ma contro il Verona doveva vincere. Italiano risolva il problema degli esterni”

L’ex attaccante della Fiorentina Luca Cecconi si è soffermato sui temi del momento durante l’intervento a Radio Bruno Toscana.

Di seguito le sue parole: “La squadra di Italiano mi piace, ha una mentalità apprezzabile. Nonostante l’ottima condizione del Verona, quella di ieri era una gara da vincere. Con questo 4-3-3 e le idee del mister, più che dall’attaccante i gol servono dagli esterni offensivi. Sono tutti bravi con la palla al piede, ma sotto porta non molto decisivi. Italiano e i giocatori devono lavorare per migliorare queste situazioni, anche se va detto che è difficile se non ce l’hai dentro. Europa? Io ci credo, la società ha creato un bel gruppo e il lavoro del tecnico è sotto gli occhi di tutti. La Fiorentina può crescere ancora e dovrà farlo se vuole superare Roma e Lazio in classifica”.