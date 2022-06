La Fiorentina molla la presa per Asslani? Marotta è vicino alla chiusura dell’affare

La Fiorentina ha mollato la presa per Kristjan Asllani? Secondo quanto riportato da L’Interista, infatti, l’Inter avrebbe avuto la meglio nella battaglia per accaparrarsi il talentuoso centrocampista classe 2002 dell’Empoli. La società nerazzurra si sarebbe mossa prima anticipando di fatto la concorrenza e spera di chiudere in fretta la trattativa.

L’ad dell’Inter Beppe Marotta sembra ad un buon punto nell’affare che porterebbe a Milano il tanto agognato vice Brozovic. Le pretendenti paiono battute e la giornata di domani potrebbe già essere decisiva per la chiusura della trattativa.