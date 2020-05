Tra i profili monitorati per il futuro da parte della Fiorentina c’è quello del giovane difensore del Brescia, Andrea Cistana. Il 23enne però costa tanto, si legge su La Repubblica, anche se ha alle spalle una sola stagione in serie A. Va tenuto presente poi che trattare con il presidente delle ‘rondinelle’ Massimo Cellino non è affatto semplice. Basti pensare a quello che ai viola è successo per Sandro Tonali, per il quale adesso c’è un ballottaggio tra Juventus e Inter.