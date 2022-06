La Fiorentina monitora Politano, ma Gattuso è in vantaggio sulla concorrenza

Uno dei nomi che la Fiorentina sta seguendo per rinforzare il reparto degli esterni d’attacco è quello di Matteo Politano. Già seguito in passato dalla dirigenza viola, il giocatore è in uscita dal Napoli nelle prossime settimane.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, su Politano è forte l’interesse del Valencia di Rino Gattuso. La società spagnola, però, al momento non avrebbe ancora trovato l’intesa con il club di De Laurentiis che chiede una cifra tra i quindici e i venti milioni di euro. La Fiorentina rimane sullo sfondo, ma il classe ’93 è sicuramente un nome che piace al tecnico viola Vincenzo Italiano.