La Fiorentina ne vince un’altra e riprende Sassuolo e Frosinone in zona play-off. Risultati e classifica Primavera

Seconda vittoria in fila per la Fiorentina Primavera, dopo lo 0-3 sul campo del Bologna: ieri successo agevole in casa con il Cesena per 3-1. Una vittoria che rilancia la squadra di Aquilani in zona play-off, a un passo dal Frosinone, sconfitto dalla Roma e a due dal Sassuolo. Questa la situazione dopo parte dell’undicesima giornata:

Sampdoria-Bologna 2-3

Lecce-Torino 2-3

Sassuolo-Empoli 2-1

Frosinone-Roma 1-3

Fiorentina-Cesena 3-1

Milan-Atalanta

Verona-Napoli

Udinese-Cagliari

Juventus-Inter

Classifica: Roma 26, Juventus* 23, Sassuolo 22, Frosinone 21, Fiorentina 20, Torino 20, Bologna 19, Lecce 14, Empoli 14, Verona* 13, Cagliari* 13, Milan* 12, Atalanta* 11, Napoli* 11, Sampdoria 8, Inter* 7, Udinese* 4, Cesena 4.

*una partita in meno