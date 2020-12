La Fiorentina nelle mani (e nei piedi) di Ribery: Franck, ti ricordi come si fa?

La Fiorentina ha bisogno di tutti gli effettivi per rialzarsi in classifica dopo la crisi dell’ultimo periodo. Ma osservando attentamente la situazione, un giocatore da cui ci si aspetta un qualcosina più rispetto agli altri compagni c’è. Ed il suo nome è Franck Ribery, da troppe partite la brutta copia del giocatore ammirato la passata stagione.

La prima annata del francese in riva all’Arno è stata segnata da quel brutto infortunio alla caviglia che l’ha tenuto ai box per diverse partite. E per cui sta pagando conseguenze importanti anche oggi. Sia prima che dopo, però, il suo talento ha permesso alla Fiorentina di conquistare punti pesanti. E di mettere al sicuro una classifica che verso la fine del campionato si era fatta sempre più pericolosa.

Dopo le parole usate nei giorni scorsi nel dialogo su Instagram con gli amici Frey e Toni, le aspettative nei confronti di Ribery sono alte ed è lecito aspettarsi una prova importante. In questa stagione, fatta eccezione per i due assist a San Siro contro l’Inter, l’ex Bayern ha deluso. Proprio come il resto dei compagni di squadra, come si legge su La Nazione, ma forse anche qualcosa in più. E’ lui la carta vincente per aiutare la Fiorentina a ripartire e cercare sul terreno di gioco dei punti che valgono oro.