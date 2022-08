La Fiorentina nell'”inferno” del Villamarin: la crescita che pretende Italiano dai suoi

Sarà partita vera, nonostante non ci siano i 3 punti in palio, ma al ‘Villamarin’ si troveranno di fronte due squadre che tra una settimana inizieranno i rispettivi campionati. La formazione di Pellegrini ha vinto la Copa del Rey l’anno scorso ed ha guardato al quarto posto Champions fino a poche settimane dalla fine della Liga. Se ci mettiamo il meteo caldissimo di Siviglia, che l’accomuna molto a Firenze, per la Fiorentina il Betis sarà un banco di prova davvero infernale. Per questo la pretesa di Italiano è quella di vedere intanto una squadra pronta nell’approccio ma che soprattutto inizi a liberare un po’ di fantasia per discostarsi dalla noia e monotonia messi in campo con il Qatar (e in buona parte anche con il Galatasaray).