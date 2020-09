La Fiorentina non abbassa le richieste per Milenkovic e il Milan cambia obiettivo

Come vi raccontiamo ormai da tempo, l’obiettivo numero uno del Milan per rinforzare la difesa è Nikola Milenkovic. Ma la Fiorentina non vuole cedere il serbo e nonostante il contratto in scadenza nel 2022, continua a chiedere 40 milioni di euro per lasciarlo andare. Non convince minimamente neanche la possibilità di inserire Lucas Paquetà nella trattativa, visto che di centrocampisti offensivi la Viola ne ha sufficienza.

Per questo il Milan si sta guardando attorno, alla ricerca di alternative. Piace molto Wesley Fofana, difensore del Saint-Etienne classe 2000. Anche in questo caso però, la valutazione di 30 milioni di euro fatta dal club francese non convince i rossoneri, che stanno riflettendo su come strutturare l’operazione.