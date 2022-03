La Fiorentina non allunga sul Verona nello scontro diretto, mentre il Sassuolo si avvicina sempre di più ai viola. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si sono appena concluse le gare delle ore 15:00 della 28° giornata di Serie A. La Fiorentina pareggia contro il Verona per 1-1. Con questo risultato i gigliati salgono a 43, a meno tre dalla Lazio settima in classifica, mentre gli scaligeri restano sulla loro scia andando a quota 41. Il Sassuolo vince 4-1 in casa del Venezia salendo a 39, a un due punti soltanto dagli scaligeri e a quattro dai viola. Pareggiano per 0-0 Bologna e Torino, con i felsinei che vanno a 33 e i granata a 34.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Inter* 58, Napoli, Milan 57, Juventus 50, Atalanta*, Roma 47, Lazio 46, Fiorentina* 43, Verona 41, Sassuolo 39, Torino* 34, Bologna* 33, Empoli 32, Udinese** 29, Sampdoria, Spezia 26, Cagliari 25, Venezia* 22, Genoa 18, Salernitana* 15.