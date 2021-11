“La Fiorentina non è al pari delle grandi ma si confronta alla pari con loro. Il gioco di Italiano è da alta classifica”

Una Fiorentina che non demerita ma che non riesce a fare punti con le grandi. E’ quella che abbiamo visto finora ed è il fenomeno di cui parla il giornalista Alberto Polverosi, in un suo articolo pubblicato dal Corriere dello Sport-Stadio.

“Per concludere il giro delle sette sorelle – scrive Polverosi – alla Fiorentina manca solo il Milan, avversario dei viola alla ripresa del campionato. Delle cinque sfide contro le candidate allo scudetto, alla Champions e all’Europa League, la Fiorentina ha vinto solo una volta, a Bergamo contro l’Atalanta, e ha perso tutte le altre. Eppure in tutte queste sconfitte la squadra di Italiano non è mai stata messa sotto”.

E ancora: “La Fiorentina sta meritando sul campo questo nuovo rispetto. Non è al pari delle grandi ma ci gioca alla pari. Con la stessa personalità, a volte perfino un pizzico di più. Se non sono ancora arrivati i risultati nelle partite di vertice è perché alla squadra mancano un po’ di struttura, di esperienza ai livelli più alti e di tecnica individuale, ma l’insieme c’è e la classifica (robusta grazie ai punti conquistati con le pari grado e con quelle di grado inferiore) ne è la dimostrazione”.