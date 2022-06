La Fiorentina non è convinta e allora ne approfitta il Torino: Maggiore a un passo dai granata

Forse non è mai stato il primo nome della lista per la Fiorentina, ma sicuramente i dirigenti viola un pensierino su Giulio Maggiore lo hanno fatto. Il centrocampista dello Spezia, che peraltro è stato allenato da Italiano, ha un contratto in scadenza nel 2023 e non sembra intenzionato a rinnovare.

Sul giocatore però, stando a quanto riporta TMW, nelle ultime ore è piombato il Torino. I granata sarebbero a un passo dalla chiusura dell’affare, che prevede lo scambio con Demba Seck. Quest’ultimo andrà allo Spezia, mentre Maggiore sarà un nuovo perno del Torino di Ivan Juric.