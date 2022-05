La Fiorentina non è la sola su Gollini (né tantomeno su Vicario): ecco l’altra grande contendente di Torino

Sul portiere dell’Atalanta Pierluigi Gollini non c’è solo il forte interesse della Fiorentina. Il ds del Torino Giulini, infatti, sta valutando tre profili per la porta granata, non più intenzionata a proseguire con Milinkovic-Savic.

Secondo torinogranata.it, tra i nomi ci sono Sirigu del Genoa appena retrocesso, Vicario dell’Empoli, (grande sogno della Fiorentina), e Gollini che lascerà il Tottenham, ma non farà ritorno all’Atalanta. Quest’ultimo interesserebbe anche al Toro, se non riuscirà ad arrivare a Cragno del Cagliari. Un gran valzer di portieri che presto darà le prime ufficialità.