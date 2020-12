La Fiorentina non è l’unica a bussare all’Inter per Nainggolan ma c’è da aspettare l’esito dell’affare con il Cagliari

La Fiorentina non ha perso le speranze di arrivare a Radja Nainggolan, dopo averlo sfiorato la scorsa estate, di mezzo però c’è il Cagliari, che ne fa quasi una questione di vita o di morte e lo rivorrebbe a tutti i costi, anche a titolo definitivo. L’Inter infatti in estate non ha voluto replicare il prestito-regalo dell’anno scorso ma ora a gennaio la cessione del belga è diventata una priorità. Il calciatore ha proprio Cagliari come destinazione primaria ma, come dice La Gazzetta dello Sport, anche la società viola e il Sassuolo hanno bussato alla porta. Se non si concretizzerà il ritorno in Sardegna, ci sarà spazio quindi anche per la Fiorentina.

0 0 vote Article Rating