La Fiorentina non fa alcuna mossa verso Gotze ma c’è chi è pronto a ricoprire d’oro il tedesco

Tra le suggestioni in ottica Fiorentina c’era anche quella di Mario Gotze, ex enfant prodige del Borussia Dortmund che però i gialloneri hanno lasciato libero in estate. Sul talento tedesco però non ci sono le big d’Europa come sarebbe accaduto fino a poco tempo fa, bensì l’Al-Hilal, club arabo che offrirebbe a Gotze addirittura un contratto da 7 milioni di euro a stagione. Sul fronte viola d’altronde non si sono registrate proposte ufficiali.

0 0 vote Article Rating