“La Fiorentina non ha fatto il passo per completare la squadra. Centravanti scelto male e sostituito peggio”

L’ex giocatore di pallanuoto e grande tifoso viola Gianni De Magistris è intervenuto a Radio Bruno Toscana per commentare la situazione attuale della Fiorentina, a cominciare dalle parole di Daniele Pradè: “Dovessero essere prese scelte sul mercato, vorrei giocatori pronti, sennò si rischia di fare la fine di gennaio scorso. Ikoné ha convinto dopo dieci mesi, Cabral non ce la sta facendo, al di là della mia stima per lui. La cosa più importante, comunque, è che ci siano idee chiare”.

Sul calciomercato precedente: “L’anno scorso, la Fiorentina ha fatto un campionato straordinario, nonostante alcune sconfitte piuttosto clamorose. In alcuni punti della stagione, è stato fatto il grande passo. Tutti pensavamo che la squadra fosse fatta, mancavano solo due o tre tasselli. Oggi si può dire che quei miglioramenti non sono stati intrapresi. Anche il centravanti è stato scelto male e, forse, sostituito peggio di prima“.