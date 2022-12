“La Fiorentina non ha le necessità economiche di vendere Amrabat a gennaio. Ad oggi, la sua cessione non corrisponde alle volontà della società”

Il procuratore Fabio Parisi, intervenuto a Radio Sportiva, ha parlato del centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat e della situazione della società viola: “In questo momento, il club non ha le necessità economiche che comportano la cessione di Amrabat. In ogni caso, davanti a un’offerta monstre, ci saranno ovviamente da fare determinate valutazioni”.

E aggiunge: “Non credo che la Fiorentina voglia mettere sul mercato il marocchino in questo gennaio; al tempo stesso, Amrabat non vuole andare via forzatamente da Firenze, anzi. Discorsi di altro tipo potranno essere fatti al termine della stagione, ma adesso non corrispondono alla volontà della Fiorentina, che è una società ambiziosa e sa quanto sia difficile trovare un sostituto nel mercato invernale”.