La Fiorentina non molla Belotti in caso di mancato arrivo di Jovic, ma ci sono altre squadre interessate

Il principale obiettivo per l’attacco della Fiorentina è Luka Jovic, ma nel caso in cui il serbo non dovesse arrivare c’è già l’alternativa pronta. Il piano B porta infatti il nome di Andrea Belotti, che ha deciso di lasciare il Torino a parametro zero ma non ha ancora trovato la sua nuova destinazione.

Ad oggi, secondo quanto riportato da Tuttosport, sono tre le squadre interessate all’ormai ex capitano granata. In primis c’è il Monaco, pronto ad offrirgli un ricco contratto e la possibilità di giocare in Champions League (o Europa League, se dovessero andare male i preliminari) nella prossima stagione.

La seconda ipotesi è appunto la Fiorentina, ma come sappiamo tutto dipenderà dalla trattativa con il Real per Jovic. La terza è infine il Milan, che però in attacco ha già Giroud, Ibrahimovic e Origi: possibile l’inserimento di un nuovo club nei prossimi giorni.