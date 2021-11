La Fiorentina non molla Berardi, ma si guarda anche attorno. Ritorno di fiamma per Orsolini? L’ipotesi di uno scambio con il Bologna

Non solo l’attaccante centrale: la Fiorentina è al lavoro anche per rinforzare la batteria degli esterni d’attacco a disposizione di Vincenzo Italiano. In cima alla lista dei desideri c’è Domenico Berardi, per il quale il club di Rocco Commisso ha provato invano l’acquisto negli ultimi giorni del mercato estivo. Troppo alte le richieste del Sassuolo, che non sembra interessato ad abbassarle nella sessione invernale.

Per questo, la Fiorentina continua a sondare le alternative e continua a tenere viva la pista che porta a Riccardo Orsolini, anch’esso già cercato in estato. Al Bologna, l’esterno classe ’97 non trova lo spazio sperato e a gennaio potrebbe cambiare aria: la Viola osserva la situazione, con Amrabat che potrebbe essere l’elemento giusto da inserire nell’affare per uno scambio di prestiti. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.