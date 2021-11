La Fiorentina non molla Berardi, ma spunta anche il jolly Keita Baldé

Sulle pagine del Corriere dello Sport-Stadio si fa riferimento anche alle prossime mosse di calciomercato della Fiorentina. La società viola farà il possibile per regalare a Vincenzo Italiano una o due alternative nel reparto offensivo, probabilmente il più carente della rosa in quanto a profondità.

Il sogno del club di Rocco Commisso rimane sempre Domenico Berardi, ma non va sottovalutata neanche la pista che porta a Keita Baldé. L’attaccante del Cagliari, trasferitosi in estate in Sardegna, è un jolly offensivo che può essere sfruttato sia al centro dell’attacco che sulle fasce. I presupposti per l’apertura di una trattativa – si legge – ci sono tutti. Nel frattempo, è da tempo ormai che gli scout della Fiorentina stanno scandagliando il mercato internazionale e non sono da escludere colpi a sorpresa.