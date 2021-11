La Fiorentina non molla Berardi: Possibile una nuova offerta. Tentazione Belotti?

La Fiorentina non molla Berardi e Scamacca, con quest’ultimo finito nel mirino anche del Napoli dopo l’infortunio di Osimhen. Ma è soprattutto l’esterno calabrese il giocatore che piace alla società viola, che nei prossimi giorni – visto anche l’arrivo di Commisso in Italia – potrebbe alzare l’offerta fatta qualche giorno fa che non ha soddisfatto gli emiliani.

Di sicuro, stando a La Nazione, la valutazione dell’esterno non si discosterà troppo dai 35 milioni che il Sassuolo chiesa alla Fiorentina in agosto. Accostato in passato alla maglia viola, presto potrebbe tornare di moda il nome di Belotti per la Fiorentina, che già l’estate scorsa piaceva a Commisso. Nelle ultime settimane il club viola pare essersi defilato, ma l’occasione potrebbe trasformarsi in tentazione.