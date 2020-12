La Fiorentina non molla e rilancia in Brasile. Piatek: Pista ancora aperta, ma dipende da Cutrone

La cessione di Pedro al Flamengo è stata soltanto il primo movimento di mercato da parte della Fiorentina. Dalla settimana prossima si entrerà nel vivo, anche se gli affari non potranno essere ufficializzati prima dell’inizio di gennaio.

Secondo quanto si legge sulle pagine de La Nazione, la Fiorentina continua ad avere gli occhi puntati sul Brasile: alla Viola interesse Gabriel Veron, talento offensivo classe 2002 di proprietà del Palmeiras. Valutato 25 milioni di euro e con un contratto in scadenza nel 2025, piace anche a Juventus, Arsenal e Manchester United. Per acquistarlo, dunque, serve un investimento da capogiro.

Un giocatore come Krzysztof Piatek, invece, può essere pagato molto meno. Anche se – aggiungiamo noi – i ruoli dei due non gli stessi. L’Hertha Berlino continua a lanciare segnali di apertura per l’ex attaccante del Milan. Il costo dell’operazione? 18 milioni totali da pagare in diverse rate. Tutto questo a condizione che Patrick Cutrone trovi una squadra disposta a puntare su di lui: Sampdoria e Bologna in pole position, mentre il Parma è al momento più defilato.