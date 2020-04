La Fiorentina non molla la presa su Borini

La Fiorentina pensa al mercato e nei pensieri della società viola c’è anche Fabio Borini. L’attuale giocatore dell’Hellas Verona, infatti, andrà in scadenza di contratto a giugno e la sua permanenza nel club scaligero non è certa. Come si legge su L’Arena, il futuro dell’ex Milan non è stato ancora deciso: al giocatore piace l’idea di continuare a lavorare con Ivan Juric, ma non scarta a prescindere nemmeno altre opzioni. La Fiorentina non molla la presa, ma Borini piace anche a due club di Premier League: si tratta di Aston Villa e Crystal Palace.