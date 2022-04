La Fiorentina non molla l’Europa e si interroga sui problemi

La Fiorentina crede ancora all’Europa. A quattro giornate dalla fine e dopo le due sconfitte pesantissime contro Salernitana e Udinese, la squadra di Vincenzo Italiano occupa ancora il settimo posto che vale la qualificazione in Conference League. Il doppio ko, però, ha reso tutto molto più complicato perché il calendario di Biraghi e compagni dice Milan, Roma, Sampdoria e Juventus.

Ma qual è il vero problema della Fiorentina? In campo la Viola è parsa meno brillante fisicamente e va capito se le gambe girano meno o se la testa le comanda in modo diverso. L’impressione, come si legge su La Gazzetta dello Sport, è che si pensi più alla stanchezza mentale dato che nella giornata di ieri è stato annullato l’unico allenamento di giornata e concesso un giorno di riposo a tutta la squadra.