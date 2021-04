La Fiorentina non molla Majer: Su di lui altre squadre (italiane e non)

Nell’ultima sessione di calciomercato (LEGGI QUI) la Fiorentina aveva mostrato interesse per Lovro Majer, centrocampista classe ’98 della Dinamo Zagabria. La società di Rocco Commisso, stando al tweet dell’esperto di mercato Nicolò Schira, non avrebbe abbandonato la pista che porta al giocatore croato.

Oltre alla Viola, ci sarebbe anche l’interesse di Atalanta, Lazio e RB Lipsia. Sotto contratto con la Dinamo Zagabria fino al 2026, attualmente Majer è valutato attorno ai dieci milioni di euro.

#Atalanta and #Fiorentina have shown interest for the #DinamoZagreb player Lovro #Majer (born in 1998). #Lazio and #Leipzig have also asked info. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 18, 2021