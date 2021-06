La Fiorentina non molla Vlahovic: c’è ottimismo per il rinnovo

Il Corriere dello Sport-Stadio torna ad occuparsi della situazione contrattuale di Dusan Vlahovic alla Fiorentina. L’attuale accordo scade nel 2023 e fino ad oggi il club viola si è sempre mostrato ottimista. L’obiettivo è allungare il contratto e adeguare l’ingaggio del classe 2000, ad oggi sotto il milione di euro. Per ora, l’entourage del giocatore non ha richiesto l’inserimento di una clausola rescissoria.

Vlahovic si è detto curioso di incontrare Gattuso e ha dato appuntamento alla ripresa degli allenamenti all’inizio di luglio. Il resto è compito dei suoi agenti e della Fiorentina, con Commisso che non intende rinunciare al serbo. Suonano sirene in tutte le lingue del mondo per Vlahovic: senza considerare le big italiane piace a Real Madrid e Manchester United, ma la Fiorentina non trema.