La Fiorentina non molla Vlahovic, ma il Milan studia l’offerta: ecco il piano dei rossoneri

Sono settimane calde per il futuro di Dusan Vlahovic. Nella giornata di oggi il procuratore del giocatore della Fiorentina è arrivato a Firenze e nelle prossime ore dovrebbe incontrarsi con la società viola per decidere il destino dell’attaccante serbo. La Viola farà di tutto per trattenerlo, proponendogli un progetto di calcio e prospettive diverse rispetto alle ultime due stagioni.

Su Vlahovic, però, c’è l’interesse di diverse big del calcio italiano ed europeo. Una di queste è il Milan, che starebbe studiando l’offerta da fare alla Fiorentina. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, i rossoneri stanno valutando la possibilità di fare cassa con delle cessioni. In questo discorso può rientrare Rafael Leao: l’attaccante portoghese non è stato messo chiaramente sul mercato ma verranno ascoltate eventuali offerte. Che dovranno essere superiori ai 35-40 milioni di euro.