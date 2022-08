“Fiorentina non prenderà giocatori tanto per fare, ma per alzare il livello. Bajrami nome caldo, Ramadani vuole spostarlo. Squadra viola più forte dell’anno scorso”

Il giornalista Nicolò Schira a tutto tondo parla del mercato viola a Radio Bruno: “Lo Celso? Non è avanti la Fiorentina, su questo dobbiamo credere a Pradè, ci sono stati contatti esplorativi, oltre alla Fiorentina ci sono Lazio e Napoli. Bajrami è un nome caldo, Ramadani vuole spostarlo ed il rinnovo di Milenkovic dopo il sodalizio con Italiano è evidenza che l’agente è al centro della Fiorentina. La Fiorentina non prenderà giocatori tanto per fare”.

L’esperto di mercato ha precisato: “Se ci sarà l’occasione giusta per alzare il livello, allora la dirigenza viola provvederà. Ora bisogna aspettare; la Fiorentina ha anche una serie di esuberi da piazzare. La squadra viola aveva quattro aspetti da risolvere e lo ha fatto con Gollini, Dodô, Mandragora e Jovic. Penso che la Fiorentina sia più forte dell’anno scorso”.