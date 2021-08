“La Fiorentina non può essere il supermarket di nessuno. Basterebbero due righe di Commisso per porre fine alla questione Vlahovic”

La Fiorentina sta cercando di rinnovare il contratto di Dusan Vlahovic. Contemporaneamente però sono anche tante le voci di mercato che lo riguardano. Del resto ci sarebbe da meravigliarsi del contrario, visto che stiamo parlando di un ragazzo di 21 anni che ha realizzato la bellezza di 21 gol nel corso dell’ultimo campionato di Serie A.

Però ci sarebbe anche un modo per mettere fine a tutte le possibili speculazioni: basterebbe un breve intervento del proprietario del club viola Rocco Commisso e tutto si rimetterebbe a posto in un attimo. Questa è la posizione espressa dal giornalista de La Repubblica, Giuseppe Calabrese, in un editoriale scritto sul giornale in questione: “La Fiorentina non può essere il supermarket di nessuno e ristabilire i ruoli ogni tanto fa bene. Come sarebbe opportuno che Commisso facesse sentire la sua voce. Basta poco: Vlahovic è incedibile. Due righe su un comunicato ed è fatta”.

Inoltre si legge: “Del resto la storia viola è un compendio di no eccellenti. “Il presidente della Fiorentina, Sen. Vittorio Cecchi Gori, comunica quanto segue: Contrariamente a quanto scritto sui giornali negli ultimi giorni, tengo a ribadire che il giocatore Gabriel Omar Batistuta è incedibile”. Era il 1998″.