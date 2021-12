“La Fiorentina non può più giocare a nascondino: L’Europa è l’obiettivo. Vietato vendere giocatori importanti a gennaio”

“A questo punto la Fiorentina non può più giocare a nascondino. È l’Europa l’obiettivo. Lo dice la classifica”. E’ questo il pensiero espresso dal giornalista, Giuseppe Calabrese, in un editoriale pubblicato su La Repubblica.

Ma per inseguire questo sogno è indispensabile, secondo Calabrese, che la società agisca in un certo modo nel prossimo mercato di gennaio: “E’ vietato vendere. O meglio, è vietato vendere quei

giocatori funzionali al progetto. Di Kokorin o Amrabat si può fare a meno, di Vlahovic e Milenkovic no. Ci pensi Commisso. E se poi avesse voglia di fare un regalo a Italiano, beh a quel punto l’Europa avrebbe basi ancora più solide. Decida lui, in ogni caso va bene anche così”.