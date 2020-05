La Fiorentina non ripeterà l’errore fatto con Montella. Spalletti piace a tutti, ma si porta dietro un grosso problema. De Zerbi in pole

Capitolo allenatore per la Fiorentina. Il presidente Rocco Commisso, intervenuto ieri a CasaViola, trasmissione andata in onda su Toscana TV e Fiorentinanews.com, ha detto che Iachini sarebbe confermato nel caso il campionato fosse bloccato in questo momento. Se invece si ripartirà dovrà guadagnarsi la propria riconferma sul campo. La Nazione stamani scrive che nel malaugurato caso arrivino risultati negativi in serie da qui alla fine della stagione, il club viola non ripeterà lo stesso errore fatto l’estate scorsa con Montella.

E in caso di rivoluzione, piace molto Spalletti. Ha un contratto pesante, un carattere forte, richieste di livello in tema di mercato. Ma il vero problema è che l’ex Inter è corteggiato dai massimi club italiani ed europei e la strada è in salita.

Passando a nomi più “abbordabili”, De Zerbi del Sassuolo viene visto in pole position dal quotidiano fiorentino, ma attenzione a Juric del Verona. Semplici, Giampaolo e Di Francesco vengono dopo.