La Fiorentina non segna neanche al Montevarchi ma stavolta è sfortunata: bell’impatto di Gonzalez e Sottil

Grande curiosità, a dispetto dell’avversario, anche per la sfida di questa mattina: sempre al ‘Franchi’ va in scena un secondo test per la Fiorentina di Italiano ma stavolta con i Nazionali, reduci da Europeo e Copa America. Sarà l’occasione principalmente per Nico Gonzalez, vedremo se già dal primo minuto, ma anche per Pulgar e Pezzella, le cui posizioni per altro sono rilevanti per motivi diversi, tra regia e mercato. L’avversario stavolta sarà il Montevarchi, appena promosso in Serie C e dunque squadra professionistica: appuntamento alle 11, stavolta a porte chiuse, ma Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro.

FIORENTINA: Terracciano, Lirola (46′ Ferrarini), Pezzella (72′ Agostinelli), Dalle Mura (46′ Ranieri), Terzic, Pulgar (46′ Castrovilli), Benassi, Maleh, Sottil, Gonzalez (72′ Munteanu), Kokorin (46′ Gori).

90’+3 Finisce qui, la Fiorentina non segna neanche al Montevarchi ma stavolta è sfortunata con i suoi 4 legni colpiti. Buone le prove di Gonzalez e Sottil, in ritardo come prevedibile Pulgar

90’+2 Niente da fare, ennesimo tentativo di Sottil dopo un bello stop in corsa e diagonale di sinistro respinto da Giusti!

89′ Tentativo in extremis di Sottil che in rovesciata prova a risolvere una lunga azione passata da destra a sinistra, ma il suo tiro finisce fuori

86′ Ennesima occasione ma la Fiorentina non segna neanche dal limite dell’area piccola: Agostinelli vince un contrasto in area e da pochi metri colpisce la schiena di un difensore. Pallone quindi a Munteanu che di sinistro trova una deviazione, pallone fuori di pochissimo

85′ Scambio tra Castrovilli e Munteanu, con il sinistro piazzato del rumeno e il pallone centrale, bloccato da Giusti

83′ Punizione pericolosa per la Fiorentina dal limite: prova Sottil ma la barriera smorza il tiro, facile da parare per Giusti

80′ Spreca ancora Gori! Ferrarini ruba palla anticipando un avversario e serve l’attaccante che da centro area si gira ignorando Sottil e col sinistro impegna a terra Giusti ma poteva venire fuori qualcosa di più

78′ Palo di Sottil!!! E sono 4! Gran tiro dalla distanza, con Giusti immobile e pallone sul montante: avrebbe meritato il gol l’esterno classe ’99

76′ Ci prova Castrovilli da fermo con un destro a spiovere ma la sfera finisce alta sopra la traversa difesa da Giusti

74′ Bell’appoggio di Gori dal limite per Munteanu che cerca il sinistro piazzato ma il pallone non trova la porta

72′ Si riparte con due volti nuovi nella Fiorentina: ci sono Agostinelli al posto di Pezzella e Munteanu per Gonzalez

71′ Secondo cooling break della gara

69′ Cross di Ferrarini su cui Giusti esce male ma Gori non ne approfitta

68′ Occasionissima Montevarchi! Scappa via come al solito Barranca dalla parte di Ferrarini, prova a dribblare anche Terracciano che però è bravo con la mano a toccare il pallone e a salvare la Fiorentina

66′ Ennesimo gol sfiorato dalla squadra viola: altra azione travolgente di Sottil e cross invitante ma Gori non colpisce il pallone davanti alla porta

60′ Palo di Gonzalez! Altro colpo di testa dell’argentino che dimostra di saperci fare eccome nel gioco aereo, sfortunato anche lui però

59′ E ora fioccano le occasioni per la Fiorentina! Spreco di Sottil che accelera in progressione e di sinistro cerca il diagonale, miracolo di Giusti in tuffo

57′ Ancora Gonzalez vicino al gol! Cross mancino di Maleh e colpo di testa dell’argentino che esce di poco!

53′ Traversa di Castrovilli! Punizione molto bella e incrociata da parte del numero 10 e pallone sul legno!

52′ Si inserisce bene Gonzalez che porta via il pallone a Martinelli, che lo abbatte quasi inavvertitamente: fischia con molta calma il direttore di gara un fallo molto evidente

50′ Cross lento di Terzic e grande stacco di testa di Gonzalez, veramente elastico, ma conclusione centrale per Giusti

48′ Altra occasione per Gori! Cross di Ferrarini per il classe ’99 che a tu per tu con il portiere spara alto di destro!

47′ Palo di Gori! L’attaccante viene pescato da Maleh, stoppa e con un tocco morbido colpisce il montante. Poi Gonzalez raccoglie la respinta e serve lo stesso Gori, però in fuorigioco

46′ Subito Montevarchi pericoloso con la penetrazione a destra di Lunghi e il cross basso sventato da Ranieri

46′ Si riparte e per la Fiorentina ci sono 4 cambi: dentro Ranieri, Ferrarini, Castrovilli e Gori al posto di Dalle Mura, Lirola, Pulgar e Kokorin

45’+1 Si chiude qui il primo tempo, a reti inviolate

45′ Punizione di Martinelli dal limite e pallone sull’esterno della rete, con Terracciano sulla traiettoria

44′ Super Terracciano! L’occasione più importante del primo tempo è per il Montevarchi e per Barranca, che si presenta solo davanti al portiere, dopo un inserimento da sinistra, ma il numero 12 viola respinge in uscita

42′ Bella occasione per la Fiorentina! Tiro di Sottil respinto da Giusti, dopo che Gonzalez e Kokorin si erano inseriti (ma anche infastiditi) sul filtrante di Pulgar

41′ Qualche acciacco ancora per Lirola, che si tocca l’inguine

39′ Altra parata di Terracciano, decisamente più impegnato del collega del Montevarchi: stavolta su colpo di testa ravvicinato di Lischi

37′ Fiorentina che fatica spesso a costruire dalla difesa, con Kokorin anticipato con regolarità e Sottil efficace solo se servito in profondità

32′ Gonzalez riceve da Maleh a destra, si accentra e prova il tiro col mancino: pallone alto

30′ Colpo di testa di Sottil vicino al palo! Cross di Terzic da sinistra e l’esterno viola va vicino al gol con l’impatto aereo

27′ Bel tentativo ancora del solito Barranca che cerca il tiro a giro, mancando la porta non di molto

26′ Si riparte e la Fiorentina rischia, con un passaggio rischioso di Gonzalez per Terzic, stop sbagliato e Lischi in diagonale calcia fuori

24′ Cooling break in campo

21′ Fiorentina che trova più pericolosità paradossalmente in contropiede: bella palla di Kokorin per lo scatto di Gonzalez che prova a soffiare il pallone nel testa a testa con Tozzuolo, che però ha la meglio e lo anticipa

19′ Accelerazione splendida di Gonzalez e poi l’assist basso per Kokorin, leggermente in ritardo: gli sarebbe bastato un tocco a porta vuota per sbloccare il risultato!

17′ Tanto spazio a sinistra per Sottil, che punta sempre l’avversario e spesso lo salta di slancio: qui bene su Martinelli in velocità, poi il cross per Benassi sul secondo palo ma ancora fuorigioco

14′ Ancora un’occasione in fuorigioco per Gonzalez: lancio preciso di Pulgar, stop di petto e destro al volo, fuori di poco. Bandierina alzata dal guardalinee

10′ Ancora un’insidia creata da Barranca che si accentra da sinistra e cerca la verticalizzazione su Lunghi, anticipato da Terracciano in uscita bassa

7′ Gol annullato a Nico Gonzalez! Bella accelerazione a sinistra di Sottil e cross respinto dalla difesa sui piedi di Maleh: tiro dell’ex Venezia rimpallato fino all’argentino, che però insacca in off side

5′ Prima occasione per il Montevarchi! Punizione dal limite di Barranca e bella parata in tuffo di Terracciano, che devia in angolo

3′ Provano il duetto sulla destra Gonzalez, nel venire incontro per lasciare il corridoio a Lirola: tocco impreciso dell’argentino ma spunto tattico interessante

1′ Inizia l’amichevole al ‘Franchi’, calcio d’avvio per la Fiorentina