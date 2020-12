La Fiorentina non si schioda dal quart’ultimo posto, Samp e Bologna perdono e restano nelle vicinanze. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Un’altra giornata nera per la Fiorentina, che perde senza praticamente lottare a Bergamo: 3-0 senza possibilità di replica. Sugli altri campi, se non altro, perdono anche Bologna e Sampdoria contro Roma e Napoli e non allungano sulla squadra viola.

Atalanta-Fiorentina 3-0

Bologna-Roma 1-5

Napoli-Sampdoria 2-1

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 26, Inter 24, Napoli 23, Sassuolo 22, Roma 21, Juventus 20, Verona 19, Lazio, Atalanta 17, Udinese 13, Bologna, Cagliari 12, Sampdoria, Benevento 11, Spezia, Parma 10, Fiorentina 9, Torino, Genoa 6, Crotone 5.