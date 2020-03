La Fiorentina non smette di seguire Spinazzola. I segnali poco incoraggianti dell’Inter per Biraghi e il rebus Dalbert

C’è attesa per capire come potrà risolversi la questione legata a Dalbert, arrivato alla Fiorentina in prestito dall’Inter. Il giocatore è stato titolare inamovibile sulla fascia sinistra, ma ha anche offerto delle prestazioni altalenanti.

Senza contare che i viola potrebbero dover fare i conti con il ritorno a casa di Biraghi. L’Inter, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, non ha lanciato segnali incoraggianti circa la volontà di riscattarlo.

Nel frattempo la Fiorentina non ha smesso di seguire Spinazzola passato lo scorso luglio dalla Juventus alla Roma.