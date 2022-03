La Fiorentina non va oltre il pareggio in casa contro il Verona e spreca un’occasione per la corsa all’Europa

Per aggiornare la pagina cliccate sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccate il tasto F5 se state utilizzando un computer.

Fiorentina-Hellas Verona 1-1 (10′ Piatek, 20′ rig. Caprari)

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira (76′ Amrabat), Maleh (46′ Duncan); Ikoné (46′ Callejon), Piatek (70′ Gonzalez), Saponara (46′ Sottil).

90’+3 Finisce qui. La Fiorentina pareggia contro il Verona per 1-1 sprecando una grossa opportunità per la classifica: a segno Piatek per i viola al 10′, mentre per gli ospiti Caprari su rigore al 20′.

90′ Saranno 3 i minuti di recupero.

89′ Gioco che continua ad essere spezzettato dai continui falli della formazione scaligera.

86′: Cambio nel Verona: esce Faraoni, va in campo Sutalo.

83′: Momenti di tensione in area del Verona tra Gonzalez e Faraoni. I due vengono separati dai rispettivi compagni.

81′: Cartellino giallo per Bessa che stende Castrovilli che sta provando a spingere molto in questa fase della gara.

79′: L’arbitro Manganiello fa arrabbiare il Franchi, interrompendo un’azione di Castrovilli, dopo un fallo commesso su Callejon. L’arbitro avrebbe potuto concedere la norma del vantaggio ai viola.

76′: Italiano richiama Torreira, che pure stava facendo un bel secondo tempo. E’ il turno di Amrabat di giocare contro la sua ex squadra.

74′: Punizione calciata da Callejon, che passa la barriera ma risulta essere troppo centrale e viene respinta da Montipò.

72′: Strappo di Castrovilli che se ne va via in velocità, arriva al limite dell’area e viene steso da Ceccherini. Ammonito il difensore del Verona e buona punizione per i viola, praticamente dal limite.

70′: Fuori Piatek, autore del gol viola, dentro invece Gonzalez che va ad occupare il ruolo insolito di centravanti.

68′: Altro cambio per il Verona, con Lasagna che viene richiamato da Tudor e con Bessa che prende il suo posto.

66′: Torreira è scatenato in questo secondo tempo. Strappa un altro pallone importante agli avversari e serve Sottil che però, invece di puntare l’avversario, si ferma e si fa respingere il cross.

61′: Primo cambio per il Verona con Lazovic che lascia il terreno di gioco, in non perfette condizioni fisiche, per Depaoli.

59′: Biraghi, crossa in area dalla trequarti, bel movimento di Piatek che anticipa l’avversario e mette fuori di poco con una conclusione al volo.

58′: Clamorosa opportunità per la Fiorentina. Callejon mette dentro un pallone basso perfetto per Torreira che si inserisce da dietro e da due passi, di interno, spedisce alto sopra la traversa.

56′: Cartellino giallo all’indirizzo di Simeone per un’entrata scomposta ai danni di Castrovilli, quasi sulla linea di metà campo.

54′: Problemi in campo per l’ex viola Ceccherini che ha ricevuto un pestone da Duncan mentre usciva palla al piede dalla propria metà campo.

51′: Torreira strappa palla ad un avversario sulle trequarti, allarga per Biraghi. Cross del terzino in mezzo all’area dove arriva di testa lo stesso Torreira: palla fuori non di molto.

50′: Primo pallone toccato da Sottil, che si sposta la sfera sul destro per poterlo mettere in area. Palla fuori misura per tutti.

48′: Filtrante di Caprari per l’accorrente Faraoni che salta Biraghi e calcia verso la porta di Terracciano da posizione quasi impossibile. Pallone sull’esterno della rete.

46′: Riparte la gara. Stavolta il calcio di inizio è affidato alla squadra viola.

46′: Sostituzioni per la Fiorentina. Entrano in campo Sottil, Callejon e Duncan, al posto di Saponara, Ikone e Maleh. In sostanza Italiano rivoluziona la propria squadra, specialmente sugli esterni.

45′: Senza recupero, Manganiello manda le due squadre nello spogliatoio. 1-1 il punteggio tra Fiorentina e Verona, coi viola che, dopo il pari dei gialloblu hanno fatto fatica a creare.

42′: Ancora gli ospiti. Lasagna si libera di Igor con un tunnel, vede l’inserimento di Lazovic sul secondo palo, ma il suo passaggio per il compagno è lungo e il pericolo sfuma per la Fiorentina.

40′: Clamorosa occasione per il Verona. Dopo un rimpallo a metà campo, Lasagna si ritrova a potersi involare da solo verso la porta viola. Si presenta davanti a Terracciano che devia in angolo la sua conclusione.

38′: Diversi giocatori della Fiorentina sono ancora sottotono. In particolare Castrovilli e Maleh stanno soffrendo a metà campo.

36′: Il primo ammonito della partita è Gunther che interviene in scivolata a centrocampo prendendo e stendendo Saponara. Ammonizione più che meritata per lui.

33′: Cross lento in area di Saponara per la testa di Milenkovic che fa la sponda in mezzo all’area, ma nessun giocatore della Fiorentina era a rimorchio e così la difesa del Verona può spazzare la minaccia.

31′: Cori per Lorenzo Venuti che partono dalla Curva Fiesole a testimoniare la vicinanza e l’attaccamento a questo giocatore cresciuto con questa maglia e anche tifoso viola.

28′: Lazovic si inserisce alle spalle di Venuti e serve una palla rasoterra in zona Terracciano. Pallone che sfila senza che, fortunatamente, nessun giocatore del Verona possa intervenire per mettere dentro facilmente.

27′: Nel prosieguo dell’azione ancora Caprari crossa la palla da sinistra per Simeone che non arriva all’appuntamento sul pallone per un soffio.

26′: Caprari punta Venuti e mette un pallone pericoloso in mezzo che viene sbucciato da Lasagna a centro area.

23′: Giunti alla metà del primo tempo, equilibrio ristabilito nel risultato. Peccato davvero per l’errore di Milenkovic, perché i viola davano l’impressione di poter gestire bene palla e vantaggio.

20′: Gol del Verona. Caprari calcia un rigore centrale che passa sotto ai piedi di Terracciano che si era proteso sulla sua sinistra. E adesso siamo 1-1.

18′: Calcione rifilato da Milenkovic a Lasagna, calcio di rigore concesso al Verona. Cross lento e prevedibile sul quale sbaglia l’intervento il serbo, che attende troppo e si fa beffare sul tempo.

15′: Calcio d’angolo regalato dal Verona, la Fiorentina però non ne approfitta, perché lo schema fatto sul corner risulta inefficace.

13′: E’ il minuto di Davide Astori, grandi applausi e grandi cori per il capitano viola scomparso quattro anni fa.

10′: GOOOOLLLLL!!! Rilancio di Terracciano per Ikone, il francese riceve palla sulla trequarti avversaria e va in uno contro uno. Doppio rimpallo dopo il suo tiro, palla che arriva a Piatek che controlla e gira all’angolo: 1-0 per la Fiorentina.

9′: Simeone dentro l’area della Fiorentina mette in mezzo una palla morbida che viene bloccata da Terracciano.

6′: Bella giocata, molto apprezzata, di Milenkovic che blocca un’azione offensiva degli avversari intervenendo in bello stile. Applausi del pubblico per lui.

4′: Scontro tra Maleh e Tameze. Il giocatore del Verona rimane a terra. Per questo motivo il gioco viene fermato dall’arbitro, anche se non sembrano esserci particolari conseguenze per il giocatore gialloblu.

2′: Grande atmosfera al Franchi dove va in atto il gemellaggio con i tifosi gialloblu, ma dove c’è anche grande voglia di sostenere la squadra di Italiano.

1′: Si parte, Fiorentina in completo viola, mentre il Verona gioca con maglia bianca con tratti gialloblu presenti sulla tenuta di gioco. Calcio d’inizio affidato ai veneti.

Manca sempre meno a Fiorentina-Hellas Verona, partita valevole per la ventottesima giornata di Serie A in programma alle 15.00 all’Artemio Franchi. Le due squadre ci arrivano rispettivamente come ottava e nona forza del campionato, a due soli punti di distanza. La formazione gigliata è chiamata ai tre punti per rimanere agganciata a un treno che si chiama Europa, l’Hellas per continuare a sognare una scalata importante dopo aver raggiunto la quota salvezza. Fischietto al signor Manganiello.

