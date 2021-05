La Fiorentina non vuol lasciare nulla di intentato per arrivare a Gattuso. Fonseca in preallarme. E c’è chi ha accostato anche Inzaghi ai viola

I tempi sono maturi per conoscere il nome del nuovo allenatore della Fiorentina. Bisognerà attendere ancora qualche giorno, ma il termine della stagione facilita la possibilità di mettersi intorno ad un tavolo, di fare le trattative e ricevere risposte definitive.

Il club viola, si legge su La Nazione, non vuole lasciare nulla di intentato per quanto riguarda la possibilità di arrivare a Gattuso. A questo punto possiamo anche chiamarlo ex allenatore del Napoli: è da sempre in cima alla lista delle preferenze, ma i matrimoni bisogna essere in due a volerli. O meglio, bisogna essere entrambi convinti del passo. C’è anche la Lazio come terzo incomodo, con Simone Inzaghi allettato da proposte dall’estero, anche se c’è chi lo ha accostato addirittura alla Fiorentina.

Nel caso Ringhio decida di non venire a Firenze, contatti ce ne sono stati con Paulo Fonseca, ormai ex allenatore della Roma. Il portoghese nato in Mozambico potrebbe incontrare la dirigenza viola già in questa settimana e la presenza dei suoi rappresentanti in Italia può essere un indizio importante, dopo il gradimento di massima che pare sia arrivato in tempi non sospetti.