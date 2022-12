La Fiorentina offre Maleh per Sabiri alla Sampdoria: la risposta del club blucerchiato

È il nome più caldo sinora del mercato che deve ancora aprire per la Fiorentina. Sabiri, trequartista della Sampdoria e del Marocco, è l’oggetto del desiderio di Pradè, che ha formulato una prima offerta ai blucerchiati.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Fiorentina avrebbe offerto Maleh più un conguaglio economico a favore della Samp per Sabiri. I due club ne hanno parlato, ma per il momento la trattativa non sembra decollare. Da capire come e se si evolverà nelle prossime settimane.