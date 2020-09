La Fiorentina offre una sponda a Milik. L’attaccante potrebbe riconsiderare l’ipotesi viola

E’ caccia aperta ad un attaccante in casa viola. Su La Gazzetta dello Sport di oggi leggiamo che la Fiorentina ha da tempo mostrato un interesse per Milik, ma il centravanti polacco si era mostrato cortesemente non convinto da questa ipotesi di trasferimento.

Il direttore sportivo viola, Daniele Pradè, si è però rifatto sotto e la contingenza potrebbe diventare favorevole al club toscano. Questo perché il presidente azzurro De Laurentiis gli ha già detto a muso duro che è pronto a metterlo fuori rosa. Inoltre la Juventus è concentrata su Suarez, mentre la Roma, se non cede Dzeko, non può offrire una sponda all’attaccante polacco.