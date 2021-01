La Fiorentina “organizza” una seduta facoltativa, in pochi calciatori rispondono…

Per la giornata di oggi Cesare Prandelli e il suo staff avevano organizzato per la squadra una seduta facoltativa in palestra per il gruppo squadra. Secondo quanto riporta Radio Bruno Toscana, nonostante la sonora e umiliante sconfitta di Napoli, dove la Fiorentina è uscita dal ‘Maradona’ sconfitta per 6-0, pochi calciatori hanno risposto alla “proposta” di oggi e l’adesione alla seduta facoltativa è stata scarsa.

4 1 vote Article Rating