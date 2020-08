In Belgio spesso si pescano talenti a costi ridotti e l’idea di Mergim Vojvoda era venuta a più di un club italiano, compresa la Fiorentina. Esterno destro, per lo più da difesa a quattro, il nazionale kosovaro è un punto fermo dello Standard Liegi ma ora, secondo Tuttosport, è conteso da Atalanta e Torino, con i nerazzurri in netto vantaggio. Per la società viola invece l’interesse era più legato ai mesi scorsi.

