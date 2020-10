La Fiorentina ‘oscurata’ in Coppa. C’è un’unica speranza per vedere la partita

Mercoledì prossimo, la Fiorentina farà il suo esordio in Coppa Italia. Al momento non è possibile per i tifosi viola vedere il match in alcun modo: allo stadio perché le porte sono chiuse al pubblico e in TV perché la Rai, che detiene i diritti per la competizione, ha deciso di non fare copertura dell’evento (nemmeno tramite diretta streaming su Rai Play).

C’è una sola speranza per ovviare a tutto ciò: trasmissione diretta da parte del club viola sul proprio sito o sui social legati alla Fiorentina. La società si è già mossa per capire se è una strada percorribile o meno, ma molto dipenderà proprio dalla Rai che comunque dovrà dare il proprio assenso e non è affatto detto che questo arrivi. Senza contare che anche la Lega dovrà mettere bocca sulla faccenda.