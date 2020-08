La Fiorentina penalizzata dagli arbitri? Sì, è terza per errori a sfavore

Il noto giornalista Carlo Nesti ha pubblicato il suo NesTweet su TuttoMercatoWeb il suo arbitrometro. In questa speciale rubrica, ha mostrato come la Fiorentina sia quinta negli arbitrali errori a favore, mentre sia terza per quelli a sfavore.

L’Arbitrometro è un sistema inventato da me, e realizzato da Massimo Fiandrino, che conteggia gli errori commessi dagli arbitri, e non corretti dal Var, secondo la “moviola del lunedì” de “La Gazzetta dello Sport”. Si tratta di un calcolo soggettivo, ma comunque significativo, perché la “rosea” valuta tutte le tecnologie, adottate dalle principali emittenti televisive italiane. Dopo l’ultima giornata di campionato, ecco la situazione delle “8 grandi” della Serie A. Errori a favore: Juventus 45; Inter 30; Lazio 28; Milan 26; Fiorentina 22; Roma 16; Torino 14; Napoli 11. Errori contro: Torino 40; Inter 28; Fiorentina e Napoli 27; Milan e Roma 23; Juventus 21; Lazio 12. Il conteggio tiene in considerazione gli errori commessi, a proposito di gol, rigori, fuorigioco, espulsioni e punizioni. Le squadra con più rigori a favore è la Lazio: 18; con più rigori contro la Juventus: 12