La Fiorentina pensa a Deulofeu per l’attacco: La richiesta del Watford e la concorrenza spagnola…

La Fiorentina sta pensando a Deulofeu, attaccante esterno spagnolo del Watford alle prese con il recupero dall’infortunio ai legamenti del ginocchio rimediato a fine febbraio contro il Liverpool. Pradé ha manifestato l’interesse a Pozzo, disposto a parlarne. Ora si tratta di mettere su nero su bianco l’offerta. Come riporta Calciomercato.com, in questa fase di stand by sta provando a inserirsi il Siviglia, che dopo aver preso dal Leganes via Real Madrid Oscar Rodriguez, seguito anche dal Milan, ha aperto un discorso con l’entourage dell’ex canterano del Barcellona. Il Watford, che ha aperto alla cessione, chiede sempre 25 milioni di euro, una cifra che con l’avvicinarsi della fine del mercato potrebbe abbassarsi.

