“La Fiorentina pensa ad allenatori di prima fascia. Non escluderei Di Francesco”

Riccardo Galli, firma de La Nazione, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della panchina della Fiorentina. Queste le sue parole: “Ci sono molti profili in lizza per guidare la Viola. C’è il progetto De Rossi, che è una tentazione rischiosa. La società gigliata pensa ad allenatori di prima fascia, come Spalletti, Allegri ed Emery. Non escluderei neppure Di Francesco, ma quello che conta è che la Fiorentina dovrà essere brava nel dare credibilità all’allenatore che verrà scelto”.

