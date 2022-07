La Fiorentina pensa ad un centrocampista del Barcellona: è duello con Rui Costa

Dovendo far conto con la lunga assenza forzata di Gaetano Castrovilli e l’addio di Lucas Torreira, nonostante l’imminente arrivo di Rolando Mandragora, è comunque alla ricerca di almeno un altro centrocampista da aggiungere alla rosa a disposizione di Vincenzo Italiano. Questo pomeriggio dalla Spagna giunge notizia dell’interesse del club gigliato per un centrocampista del Barcellona con il contratto in scadenza 2023.

Secondo quanto riportato dal portale sportivo Revelo, la Fiorentina di Rocco Commisso è tra le tante società interessate al duttile centrocampista blaugrana Riqui Puig. Attualmente per lo spagnolo classe ’99 è duello con un ex viola. Su di lui ci sarebbe infatti anche il forte interesse del Benfica di Rui Costa, che per il momento sarebbe la metà preferita dal giocatore.