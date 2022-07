La Fiorentina pensa al presente ma anche al futuro: Il puzzle europa è quasi completo

I preziosi tasselli stanno inserendosi nel puzzle viola. Dopo Mandragora, ieri Luka Jovic e Pierluigi Gollini hanno fatto le visite mediche, accolti dall’entusiasmo dei tifosi, e sono pronti a cominciare l’avventura. Settimana prossima è atteso lo sbarco del quarto acquisto pesante, Dodò. E il puzzle formato Europa sarà (quasi) completo.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, i nuovi acquisti, Jovic in testa, fanno sognare il popolo viola non senza ragioni. La società gigliata ha lavorato bene sul mercato coprendo al meglio le uscite. E mentre le big si sono affidate, per il momento, a campioni stagionati, la mini big Fiorentina ha pensato anche al futuro. Jovic ha 24 anni e Dodò 23.