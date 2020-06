La Fiorentina pensa al ritorno del “sindaco”

Borja Valero e Firenze, un’amore spezzato che potrebbe tornare di moda. Infatti, dopo le parole dei giorni scorse del suo procuratore Alejandro Camano a riguardo della volontà dello spagnolo di chiudere la carriera in Italia, questo pomeriggio è arrivato un’altro indizio. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del tg Sportmediaset, il centrocampista spagnolo, che ha annunciato di non voler rinnovare il proprio contatto con l’Inter, potrebbe davvero fare ritorno a Firenze.

Il giocatore, nonostante le numerose panchine rifilategli da Antonio Conte, ha dimostrato la mentalità e la voglia di continuare a giocare e sarebbe pronto a correre a Firenze. D’altronde l’amore tra Borja Valero e i tifosi della Fiorentina non si è mai spento, neanche dopo il clamoroso divorzio di 3 anni fa: raramente un giocatore in poco tempo ha ricevuto tutto l’affetto che ha saputo meritarsi l’ex numero 20 viola. A ciò sarebbe da sommare anche la presenza a Firenze di Daniele Pradè, colui che nel 2012 lo portò in Italia: tutti segnali che l’ipotesi di un ritorno di Borja Valero a Firenze non è del tutto infondata.