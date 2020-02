La Fiorentina pensa già al prossimo mercato: fissato un incontro con l’Inter per il futuro di due giocatori

Dalbert in prestito secco, Biraghi con diritto di riscatto, ovviamente a parti invertite. E’ questa la situazione dei due esterni che nello scorso mercato estivo sono stati protagonisti di uno scambio tra Fiorentina e Inter. E a pochi mesi dal termine della stagione, bisogna già cominciare a pensare al futuro. Per questo, come riporta calciomercato.com, nei prossimi giorni è previsto un incontro tra le due società. Di sicuro c’è che Dalbert, una volta tornato all’Inter, non ci rimarrà e verrà rimesso sul mercato. Di conseguenza c’è da capire se potrà esserci un compromesso magari per trasferirlo nuovamente, stavolta a titolo definitivo, alla Fiorentina. Dall’altra parte invece, per riscattare Biraghi, l’Inter dovrebbe spendere 12 milioni e al momento l’ipotesi non è molto concreta, considerando anche che il giocatore è regredito nelle gerarchie di Conte.