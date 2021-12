La Fiorentina pensa già all’estate: C’è un nome in pole position per sostituire Vlahovic

Come ha dimostrato l’acquisto di Ikoné, arrivato a Firenze con ampio margine rispetto all’inizio della sessione invernale di mercato, la Fiorentina considera la programmazione del futuro un momento decisivo. Per la crescita del gruppo certamente, ma anche della società che lavora sul mercato guardando in avanti.

Un concetto che torna utile per affrontare il caso Vlahovic. Chiuso il capitolo Berardi dopo l’arrivo di Ikoné, la Fiorentina è pronta per sedersi al tavolo con il Sassuolo e trattare l’acquisto di Scamacca. Nelle ultime ore la società di Commisso sarebbe tornata in vantaggio sulla concorrenza, oggi rappresentata da Inter e soprattutto Juventus. La valutazione dei neroverdi per il classe ’99 è pari a quaranta milioni di euro.