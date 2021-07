La Fiorentina (per il momento) non può spendere: Messias viaggia spedito verso il Torino

Arrivano aggiornamenti sul futuro di Junior Messias, nel mirino anche della Fiorentina. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul proprio sito, in questo momento la Viola non può agire. Dopo il colpo Nicolas Gonzalez, infatti, c’è necessità di vendere e monetizzare prima di poter fare nuovi acquisti.

Nel frattempo, il Torino ha accelerato per il brasiliano e presto potrebbe arrivare alla chiusura. Il Crotone era partito da una base di 10 milioni più bonus, mentre i granata con i bonus non vorrebbe andare oltre gli 8-9 milioni. C’è il forte gradimento di Juric che – alla pari di Italiano – ha messo il centrocampista offensivo in cima alla lista.