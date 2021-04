La Fiorentina per l’attacco segue anche un pupillo di Corvino in forza al Lecce

Secondo quanto riferito da seriebnews.com la Fiorentina, con il futuro di Dusan Vlahovic ancora da decidere, sta sondando anche in serie cadetta alcuni possibili profili in attacco. Tra questi ci sarebbe il classe 2001 Pablo Rodriguez, punta centrale del Lecce, spagnolo nativo di Las Palmas arrivato in Salento dal Real Madrid Castilla. Il giocatore alla sua prima stagione in Serie B ha realizzando 5 gol e dimostrando di avere tecnica e grandi potenzialità, tanto da attirare le attenzioni dei viola ma anche dell’Inter. Resta però da capire che vorrà fare con lui a fine stagione il responsabile dell’area tecnica del Lecce ed ex ds gigliato Pantaleo Corvino, dato che lo stesso Real Madrid vanta il diritto di recompra.